65 yaş ve üzerindekilere, yakınlarından telefonda masal
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Fatih Küçük, koronavirüs önlemleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş ve üzerindekiler için sosyal destek projesi geliştirdi.
12.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:06
Bugünlerde 65 yaş ve üzeri kişilerin daha çok sosyalleşmeye ihtiyaç duyduğunu aktaran Fatih Küçük, "Bir sosyal ağ oluşturduk, 65 yaş ve üstü evde kalan bireylere ulaşmaya çalıştık. Onlara telefonlarla masal anlattık. Onlara da öğrendiği masalları çocuklarına, torunlarına anlattırmaya çalıştık. Böylece onların sosyalleşmesine katkıda bulunduk. Hem de bu zor süreçte, ruhsal anlamda kendilerini daha iyi hissetmelerini ve gündemden biraz uzaklaşmalarını sağladık" dedi.
Kaynak: DHA