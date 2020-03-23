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65 yaş ve üzerindekilerin maaşları evde ödenecek

Kırıkkale Valiliğince,korona virüs (Covid-19) nedeniyle evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzerindekilerin emekli maaşlarının PTT tarafından evde maaş teslim uygulamasıyla ödeneceği açıklandı.

23.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:38
65 yaş ve üzerindekilerin maaşları evde ödenecek
Kırıkkale Valiliğince,korona virüs (Covid-19) nedeniyle evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzerindekilerin emekli maaşlarının PTT tarafından evde maaş teslim uygulamasıyla ödeneceği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları yasaklandı. Kırıkkale Valiliğince de bu yasak dolayısıyla dışarı çıkamayanların maaşlarının evlerde ödeme uygulamasına geçileceği açıklandı. Açıklamada, PTT Baş Müdürlüğünce 80 yaş ve üstü vatandaşlarımız için halen yürüttüğü 'evde ödeme' sisteminin sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar içinde uygulanabilmesi için bir çalışma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada maaşının evde ödenmesini isteyen vatandaşların 112, 155 ve 156 irtibat numaraları üzerinden talepte bulunabileceği belirtildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale, PTT, Güncel

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