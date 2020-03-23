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65 yaş ve üzerine hizmet veren banka müdürü ve güvenlik görevlisi hakkında tutanak tutuldu

KONYA Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 65 yaş ve üzerindeki müşterileri içeri alıp, hizmet veren banka şubesinin müdürü ile güvenlik görevlisi hakkında, tutanak tutturdu.

23.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:36
65 yaş ve üzerine hizmet veren banka müdürü ve güvenlik görevlisi hakkında tutanak tutuldu

KONYA Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 65 yaş ve üzerindeki müşterileri içeri alıp, hizmet veren banka şubesinin müdürü ile güvenlik görevlisi hakkında, tutanak tutturdu. Tutanak doğrultusunda müdür ve güvenlik görevlisi hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlara, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getidi. Ancak Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Meram ilçesindeki valilik binası yanında bulunan banka şubesinde, yasağa rağmen 65 yaş ve üzeri kişilere hizmet verildiğini gördü. Vali Toprak, telsiz anonsu ile polis ekiplerini bölgeye çağırdı. Polis, hoparlörden anons yaparak vatandaşların toplu halde bir arada bulunmaması ile yasak kapsamında kalanların evlerine dönmesi gerektiğini bildirdi. Ardından da Vali Toprak'ın talimatı üzerine banka şube müdürü ile güvenlik görevlisi hakkında tutanak tutuldu. Vali Toprak, telsizden yaptığı anosta ise mücadeleye devam edeceklerini, vatandaşları bu konuda uyaracaklarını söyledi.

VATANDAŞIN ATEŞİNİ ÖLÇTÜLER

Öte yandan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ellerindeki cihazlarla sokakta dolaşan kişilerin ateşini ölçerek, koronavirüs konusunda uyarılarda bulundu. Polisin bu hareketi ise vatandaşlardan alkış aldı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Orhan Toprak, Konya, Banka, Güncel

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