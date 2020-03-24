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65 yaş ve üzerine yasak olmasına rağmen pazar alışverişi yapmak istedi

İZMİR'in Foça ilçesinde, kurulan semt pazarı koronavirüsün yayılmasına karşı çeşitli önlemler alınarak açıldı.

24.03.2020 21:20 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:20
65 yaş ve üzerine yasak olmasına rağmen pazar alışverişi yapmak istedi

İZMİR'in Foça ilçesinde, kurulan semt pazarı koronavirüsün yayılmasına karşı çeşitli önlemler alınarak açıldı. Az sayıda pazarcının tezgah açtığı pazarda 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı bulunmasına rağmen alışverişini kendisini yapmak isteyip, direnen bir kadın, polis ve zabıtalara zor anlar yaşattı.

İhtiyaçlarını listeleyip, bildirmesi halinde alıp evine kadar getirileceği anlatılan kadın, ikna olup, evine dönmek üzere pazaryerinden ayrıldı.

Foça ilçe merkezinde koranavirüse karşı alınan önlemler kapsamında cadde ve sokaklar çoğunlukla boş kalırken sınırlı saatlerde açık olan banka şubeleri de müşterilerini tek tek içeri aldı. Vatandaşların bir bölümü tedbirler kapsamında maske ve eldivenle sokağa çıkarken bir bölümünün hiç önlem almadığı görüldü. Çevre yerleşim birimlerinden gelerek alışveriş yapanlarında yoğunlukta olduğu Foça Semt Pazarı'nda tezgahların ancak üçte biri açıldı. Foça Belediyesi ekipleri pazarcılara sabah eldiven ve maske dağıttı. Tezgahların birer metre ara olacak şekilde açılmasına izin verildi. Ancak maske ve eldivenleri bir süre sonra çıkararak tedbirleri  ihmal eden bazı pazarcılar ile vatandaşlar arasında küçük tartışmalar yaşadı.  Sebze meyvenin elle seçilmesine izin verilmemesine rağmen bazı kişilerin ısrarcı olmaları dikkati çekti.

YASAĞI DUYMADIM ALIŞVERİŞİMİ KENDİM YAPARIM

Elinde pazar arabası ile alışverişe çıkan 65 yaş üstü bir kadın, pazaryerinde görevli polis ve zabıta ekipleri tarafından karşılanıp, uyarıldı.

Salgın olduğu ve Sağlık Bakanlığı'nca 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklandığı hatırlatılan kadın, buna rağmen alışverişini yapmakta ısrarcı oldu. Önce yasağı duymadığını söyleyen daha sonra alışverişini kendisinin yapmak zorunda olduğunu belirten kadına, görevliler, ihtiyaçlarını liste halinde yazması ve kendilerine vermesi halinde alışverişinin yapılıp, evine kadar götürüleceği anlattı. Bunun üzerine ikna olan kadın, evine dönmek üzere pazaryerinden ayrıldı.

Öte yandan Foça Belediyesi'nin görevli kadın memurları da pazaryerinin 4 girişinde de önlem olarak vatandaşları ellerine dezenfektan sıkarak içeri aldı.

Pazar alışverişine gelenler, mecbur kalmadıkları sürece çıkmamaları, kalabalık ortamlarda eldiven ve maske takmalarını ve dezenfeksiyona önem vermeleri konusunda da uyarıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Foça, Güncel

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