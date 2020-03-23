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65 yaş yasağına rağmen para çekme inadı

Zonguldak'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

23.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:50
65 yaş yasağına rağmen para çekme inadı
Zonguldak 'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Güvenlik görevlisinin vatandaşların yanına gelerek 65 yaş üstü vatandaşlara işlem yapılmayacağını söylemesine rağmen vatandaşlar beklemekten vazgeçmedi.

Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan bankaların önünde 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını çekebilmek için sabahın erken saatlerinde kent merkezine inerek bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Zaman zaman görevliler sosyal mesafenin korunması adına kuyruklarda mesafe aralıklarının olmasını istedi.

Banka güvenlik görevlisinin vatandaşların yanına gelerek 65 yaş üstü vatandaşlara işlem yapılmayacağını söylemesine rağmen vatandaşlar beklemekten vazgeçmedi. Yayınlanan genelgede sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara 3150 TL para cezası ile iki ay ile iki yıl arasında hapis cezasının olması dahi yaşlıların evden çıkmasına engel olmadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Zonguldak, Gazipaşa, Güncel

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