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65 yaşındaki adam evinin bahçesinde ölü bulundu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 65 yaşındaki bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.

29.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:25 65 yaşındaki adam evinin bahçesinde ölü bulundu
'ın ilçesinde 65 yaşındaki bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Abalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, önceki gün 65 yaşındaki Abdulvahap Başbuğ, evinin arkasında bulunan bahçede kardeşi tarafından yüzüstü yatar vaziyette ölü bulundu. Kardeşinin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Başbuğ'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Abdulvahap Başbuğ'un yüzünde darbe veya düşmeye dayalı yara izlerinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Alparslan Türkeş, Diyarbakır, Lice, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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