650 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyasının Bulunduğu Kasayı El Arabası ile Çaldılar

11 Aralık 2018 Salı 16:09



11 Aralık 2018 Salı 16:09

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde girdikleri evde içinde yaklaşık 650 bin TL değerinde ziynet eşyası ve tapuların bulunduğu kasayı el arabasına yükleyerek çalan kadınlar, Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla yakalandı. El arabası ile kasayı götürmeleri güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan şüphelilerden birisi elinden tuttuğu çocuğu, kucağında bebeği ile adliyeye sevk edildi.Olay, dün Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mimar Sinan Mahallesi 46. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fatih T. İsimli bir vatandaşa ait eve giren 2 kadın, evde içinde yaklaşık 650 bin TL değerinde 2 kilo 800 gram altın, 13 adet altın bilezik, 5 adet yüzük, 1 adet pırlanta yüzük, altın set, 100 gram kelepçe, 12 adet çeyrek altın, 1 adet cumhuriyet altın, 1 adet Oltu taşı tespih ve tapu senetlerinin olduğu kasayı çaldı. Kasayı evden dışarı çıkartan şahıslar daha sonra kasayı yükledikleri el arabasıyla olay yerinden uzaklaştılar. Evin soyulduğunu anlayan Fatih T. ve yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Hırsızlık şüphelisi elinden tuttuğu çocuğu, kucağında bebeği ile adliyeye sevk edildiEkipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda olayı gerçekleştiren şahısların Y.A. ve S.Ö. olduğu tespit edildi. Kırıkkale'de oldukları tespit edilen Y.A. ve S.Ö., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Y.A. ve S.Ö., Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, şahıslar tarafından çalınan altınların bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.A. ve S.Ö., Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Sevk edilen şahıslardan birisi elinden tuttuğu çocuğu ve kucağındaki bebeği ile polis aracına bindirildi.Şahısların el arabası ile kasayı taşıması güvenlik kamerasındaÖte yandan şahısların çaldıkları şahısların çaldıkları kasayı el arabası ile taşıması güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kadınların yürüyerek gittikleri evden el arabası içeresinde koydukları kasa ile çıktıkları ve kasayı el arabası ile taşımaları görülüyor. - KOCAELİ