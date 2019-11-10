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650 öğrenci ile türkiye haritası ve ay-yıldızlı koreografi

650 öğrenci ile Türkiye haritası ve ay-yıldızlı koreografiDenizli'de Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 650 öğrenci, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde bedenleriyle Türkiye haritası ve ay yıldız oluşturarak koreografi yaptı.

10.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:56
650 öğrenci ile Türkiye haritası ve ay-yıldızlı koreografi
'de Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 650 öğrenci, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde bedenleriyle Türkiye haritası ve ay yıldız oluşturarak koreografi yaptı.
Merkezefendi ilçesindeki Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 650 öğrenci, okul bahçesinde bedenleriyle Türkiye haritası ve Türk Bayrağı oluşturdu. Hazırlanan koreografi drone ile havadan görüntülendi. Okuldan yapılan açıklamada, Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri olarak vefatının 81'inci yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyoruz denildi.
650 öğrenci ile türkiye haritası ve ay-yıldızlı koreografi

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA


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