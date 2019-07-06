06.07.2019 10:30
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658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün güreşleri başladı

658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri

Edirne'de, olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar, ikinci günde dualı çayır Er Meydanı'na ayak bastı.

Edirne'de, olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar, ikinci günde dualı çayır Er Meydanı'na ayak bastı. Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sabah saat 09.30'da Küçük Orta Küçük Boy, Tozkoparan Boy, Teşvik 2 Boy, Minik 1 ve Minik 2 Boy, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, Deste Küçük Boy, Ayak Boy kategorilerinde ikinci gününde başladı.
BAŞPEHLİVANLAR ER MEYDANI'NA ÇIKIYOR Yüzlerce pehlivan sahada yağlandı. Tarihi Kırkpınar Er Meydanı'nda peşrev çekerek, kıran kırana güreşti. Öte yandan, bugün saat 12.00'de 53 başpehlivan, ilk kura çekimlerini yaparak, altın kemer yolunda Er Meydanı'na çıkacak. Normal pehlivan kayıt süresinde 52 başpehlivan kayıt yaptırdı. Ancak Milli güreşçi Cenk İldem'in de kaydının yapıldığı ve sayının 53'e yükseldiği bildirildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Kırkpınar, Edirne, Güncel

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