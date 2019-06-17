658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne doğru

658. Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri hazırlıkları kapsamındaki toplantı Edirne
Valisi Ekrem Canalp
başkanlığında yapıldı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilik toplantı salonunda Vali Ekrem Canalp'in başkanlığında yapılan toplantıya 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Belediye Başkanı Recep Gürkan
, Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, İl Jandarma
Komutanı Albay Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt
, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.
Toplantıda Kırkpınar yağlı güreşlerinin sorunsuz gerçekleşmesi için alınan tedbirler, asayiş, sağlık ve basın komisyonlarının konuları ele alındı.