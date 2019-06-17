17.06.2019 16:52
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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne doğru

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hazırlıkları kapsamındaki toplantı Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında yapıldı.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hazırlıkları kapsamındaki toplantı Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında yapıldı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilik toplantı salonunda Vali Ekrem Canalp'in başkanlığında yapılan toplantıya 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.
Toplantıda Kırkpınar yağlı güreşlerinin sorunsuz gerçekleşmesi için alınan tedbirler, asayiş, sağlık ve basın komisyonlarının konuları ele alındı.
Kaynak: AA
Ekrem Canalp, Edirne, Kırkpınar, Güncel

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