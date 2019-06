- 658 yıllık heyecanda geri sayım başladı Edirne Kırkpınar 'a hazırEDİRNE - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Edirne Belediyesi olarak 1-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Sarayiçi Er Meydanı'nı, Fatih Köprüsü'nü ve askeriye tarafından kurulan seyyar köprüyü basın mensupları ile birlikte gezerek, incelemelerde bulunan Gürkan, Edirne Valisi Ekrem Canalp ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin'e katkılarından dolayı teşekkür etti.Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 658 Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılacağı Sarayiçi Er Meydanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türk'ün ata sporu olan, yağlı güreşlerinin efsanesi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 1-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Edirne Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenleneceğini ifade eden Başkan Gürkan, "Kırkpınar Yağlı Güreşleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Edirne Sarayiçi Mevkii'nde; geleneksel yerinde tekrar yaşayacak; yaşatılacak. Edirne Belediyesi olarak Kırkpınar'ı düzenleyen kurum olarak, çalışma arkadaşlarımla birlikte gerekli bütün hazırlıkları yaptık, tamamladık ve bitirdik. Artık şuanda üzerinde bulunduğumuz dualı çayır, Kırkpınar tesisleri, Sarayiçi ve Edirne, Kırkpınar'a her anlamda hazır. Bütün tedbirler alındı. Kırkpınar haftası boyunca belediyemizin tüm ekipleri, Valiliğimizin koordinasyonunda diğer bütün kurumların ekipleri bize yardımcı olabilmek için seferber halinde olacaklar" diye konuştu."Köprü kuruldu, geçiş tedbirlerimizi aldık"Kırkpınar'da her yıl özellikle Kırkpınar'a katılan pehlivan sayısında yeni bir rekor kırarak devam ettiklerini belirten Gürkan, "Geçtiğimiz yıl bu sayı 2 bin 228'di. Bul yıl tahmin ediyorum bu sayıda geçerek yeni bir rekora imza atacağız. Yine bu Kırkpınar'da 101 saha hakemimiz, 9 cazgırımız, yağ ve bez taşıyan çaputçularımız, 41 kişiden oluşan davul-zurna ekibimiz görev yapacak. Bu Kırkpınar'da 1-2 farklılığımız var. Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Mevkii aslında bir ada. Tunca nehrinin üstünde kalan bir ada. O yüzden bu adaya giriş-çıkışları çok uzun yıllardır iki tarihi köprü, Kanuni ve Fatih Köprüleri ile sağlıyorduk. Fatih Köprüsü bölgesinde kazıların başlaması ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın o bölgeyi ören yeri ilan etmesi nedeniyle Fatih köprüsü tarafından ulaşım kapanmıştı. Sayın Valimize durumu arz ettik. Valimizin de uygun görmesiyle oradan sadece başpehlivan ve protokol araçlarının geçeceği ve vatandaşlarımızın yaya olarak geçeceği bir uygulama yaptık. Üzerini de kazıya zarar vermeden usulüne uygun kapattık. Öte yandan Kanuni Köprü'sünün şehir girişi tarafından tek köprü kalması Kakava'da ciddi bir sıkıntı yaşatmıştı. Biz Edirne Belediyesi olarak yaklaşık 4 ay önce o bölgede kalıcı bir yaya köprü yapmak için proje hazırlayarak Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na başvurmuştuk. Ancak onaylanmadığı için bu köprünün yapımını gerçekleştiremedik. Sayın Valimize bu ihtiyacımızı arz ettik. Kendisi de Garnizon Komutanımız ile birlikte 1. Ordu ve Kara Kuvvetleri ile görüşerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir haftalık, geçici bir yaya köprüsü tahsis ettiler. Köprü kuruldu. Geçiş tedbirlerini aldık. O köprü de sadece yaya köprüsü olarak kullanılacak" dedi."İnşallah çok güzel çok keyifli güreşler seyredeceğiz"Kırkpınar'a katılacak tüm pehlivanlara şimdiden başarılar dileyen Gürkan, "İnşallah çok güzel çok keyifli güreşler seyredeceğiz. Kırkpınar, Yağlı Güreş Yönetmeliği'nde yapılan değişikle bu yıl puanlama kaldırıldı. Daha önce 30 dakika serbest güreşiyordu pehlivanlar, yenişemediği takdirde bir 5 dakika su ve yağ molası veriliyordu. Bir 10 dakika puanlama güreşi yapılıyor daha sonra da altın puana geçiliyordu. Bu yıl 40 dakika serbest güreş yapılacak daha sonra hiç ara verilmeden hakem yanında taşıdığı paça bağlarını hemen pehlivanlara bağlayarak direk altın puana geçilecek. Bu güreşlerin hızını da kalitesini de arttıracak. İstanbul Seçimlerinden dolayı Sayın Valimiz ile randevularda çok büyük zorluklar yaşandığını gördüğümüz için Ankara'ya gitmeden davetiyelerimizi gönderdik. Henüz bir teyit alamadık. Katılıp katılamayacaklarını süreç içinde tekrardan sizlerle paylaşacağız" şeklinde konuştu.Gürkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet ettiklerini; programının uygun olması halinde İmamoğlu'nun da Kırkpınar'a katılacağı söyledi.Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin geçen yıl televizyonda 4.4 milyon izlendiğini belirten Gürkan, "Bugüne kadar hiç çıkmadık biz o rakama. Geçen yıl aynı zamanda Dünya Futbol Şampiyonası da vardı. Bu yıl onlarda yok. Bu yıl tahmin ediyorum 7 milyon kişi izleyecektir. Çok ciddi de tanıtım yapıyorlar. İnşallah güzel olacak" dedi.Başkan Gürkan, daha sonra sadece yaya geçişleri ile protokol geçişlerine izin verilecek olan Fatih Köprüsü'nü ve Kırkpınar boyunca hizmet verecek olan seyyar köprüyü basın mensupları ile birlikte gezerek incelemelerde bulundu.