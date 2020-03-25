Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››66 yaşındaki İbrahim dededen görülmemiş spor - Haberler

66 yaşındaki İbrahim dededen görülmemiş spor

Adana'da 66 yaşındaki emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci, 21 yıldan bu yana bacaklarıyla ağaca baş aşağı asılarak marş söyleyip spor yapıyor.

25.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:52
66 yaşındaki İbrahim dededen görülmemiş spor
Adana 'da 66 yaşındaki emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci, 21 yıldan bu yana bacaklarıyla ağaca baş aşağı asılarak marş söyleyip spor yapıyor. Kendisini 16 yaşında hissettiğini söyleyen Cebeci, "Bu spor Metehan'ın askerlerine yaptırdığı bir spor. Bu sporu yapana hiçbir şey olmaz" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde oturan İbrahim Cebeci'nin hayatı geçirdiği trafik kazası sonrası bacağına platin takılması ile değişti. Cebeci, kaza sonrası gördüğü rüya ile sağlığına kavuşmak için ağaca ters asılıp tek bacağı ile tutunarak spor yapmaya başladı. Cebeci, bunu kendisine bir tutku haline getirerek evinin önündeki sulama kanalı kenarındaki ağaçları kullanıp spor yapmaya devam etti. Cebeci, spor yaparken de marşlar okuyarak kendini motive ediyor. Cebeci'yi gören vatandaşlar ise onun bu ilginç sporunu cep telefonu kamerasıyla görüntülüyor. Cebeci, çocuklarına da ağaca ters asılıp spor yapmayı aşıladı.

66 yaşında olduğunu ancak kendisini 16 yaşında hissettiğini, spor sayesinde formunu koruduğunu anlatan Cebeci, "Bu spor Metehan'ın askerlerine yaptırdığı bir spor. Bu sporu yapana hiçbir şey olmaz. Ben ilerleyen yaşıma rağmen her gün bu sporu yapıyorum. Özel bir beslenme yöntemim yok. Allah ne verdiyse yiyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkçe Öğretmeni, Adana Yüregir, Adana, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Haberler
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
’Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum’ diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı Haberler
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu Haberler
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak Haberler
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak
İtalya’dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü Haberler
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü
Tüm Türkiye’nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim Haberler
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles’ın test sonucu pozitif çıktı Haberler
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın test sonucu pozitif çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:46: 600 aileyi evde ziyaret ederek, destek paralarını dağıttılar - Haber 14:46: ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI, KAZA ANI KAMERADA - Haber 14:46: Yıldırım'da korona denetimi - Haber 14:46: Battalgazi Belediyesi'nden maaşlara 250 TL ilave - Haber 14:46: Yıldırım'dan 'Evinde kal' çağrısı - Haber 14:33: Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi? - Haber 14:27: Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 12:51: Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler