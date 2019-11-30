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67 Burda AVM'den Efsane Cuma etkinliği

Esas 67 Burda AVM, ziyaretçilerini Efsane Cuma'ya özel kampanya ile karşıladı.

30.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:1767 Burda AVM'den Efsane Cuma etkinliği
Esas 67 Burda AVM, ziyaretçilerini Efsane Cuma'ya özel kampanya ile karşıladı. 350 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler birbirinden güzel hediyeler kazandı.

Esas 67 Burda AVM, 29 Kasım Cuma günü Efsane Cuma günü özel gerçekleştirilen kampanya kapsamında 350 TL ve üzerinde alışveriş yapan ilk 150 ziyaretçisine sürpriz hediyeler kazanma fırsatını sundu. Yoğun ilgi gösterilen ve stoklarla sınırlı olan kampanya kapsamında alışveriş yapan ziyaretçiler, fatura ve fiş bilgileriyle danışma noktasına başvuru yaparak bir birinden güzel hediyelerin sahibi oldu. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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