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67 Burda AVM'den farkındalık oluşturan kampanya

Esas 67 Burda Alışveriş merkezi tarafından su içme alışkanlığının geliştirilmesi ve tek kullanımlık pet şişe atıklarının ortadan kaldırılması amacıyla 500 adet matara dağıtıldı.

22.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:2567 Burda AVM'den farkındalık oluşturan kampanya
Esas 67 Burda Alışveriş merkezi tarafından su içme alışkanlığının geliştirilmesi ve tek kullanımlık pet şişe atıklarının ortadan kaldırılması amacıyla 500 adet matara dağıtıldı.

Esas 67 Burda AVM, su içme alışkanlığının geliştirilmesi ve tek kullanımlık pet şişe atıklarının ortadan kaldırılması amacıyla mağazalardan aynı gün içinde toplamda 200 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler, matara sahibi oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanya su içme alışkanlığının geliştirilmesini ve tek kullanımlık pet şişe atıklarının ortadan kaldırılmasını amaçlıyla gerçekleştirildi. 500 adet stok ile sınırlı, kampanya kapsamında alışveriş yapan ziyaretçiler, fatura ve fiş bilgileriyle danışma noktasına başvuru yaparak kampanyaya katılmaya hak kazandı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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