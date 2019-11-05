Haberler » Güncel » 67 Burda'da Çocuklar Mutluluktan Uçuyor

67 Burda'da Çocuklar Mutluluktan Uçuyor

Zonguldak'ın eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 67 Burda AVM, minik ziyaretçilerini okulların ilk ara tatilinde 'Harika Kanatlar' ile buluşturuyor.

05.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:4967 Burda'da Çocuklar Mutluluktan Uçuyor
Zonguldak'ın eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 67 Burda AVM, minik ziyaretçilerini okulların ilk ara tatilinde 'Harika Kanatlar' ile buluşturuyor.

Esas 67 Burda AVM, 15 -16 -17 Kasım tarihleri arasında sevilen çizgi film "Harika Kanatlar"ın maceraperest karakterleriyle çocukları, şarkılar ve oyunlarla dolu bir eğlenceye davet ediyor. Esas 67 Burda AVM ziyaretçilerinin ücretsiz katılım sağlayabileceği etkinlik, 15: 00,17: 00 ve 18: 00 seanslarında minik ziyaretçileri ile bulaşacak. Çocuklar, 'Harika Kanatlar' etkinliği ile gönüllerince eğlenirken, çocuk olmanın tadını Esas 67 Burda AVM'nin eğlenceli dünyasında çıkaracak.

Detaylı bilgiye Esas 67 AVM danışma noktasından ya da www.esas67burda.com internet sitesinden ulaşılabilecek. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:14 DHA YURT BÜLTENİ-22
19:08 Çikolata fabrikasında feci ölüm
19:10 Silahlı saldırı olayının zanlısı yakalandı
19:10 Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
19:10 Gaziantep'te lastik yüklü tır duvara çarptı: 1 ölü
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:36 Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
17:30 Defineciler suçüstü yakalandı: Osmanlı dönemine ait 44 adet sikke ele geçirildi
5.11.2019 19:16:03