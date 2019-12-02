67 yaşındaki Diva sahnede göbek atarak kendinden geçti

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, İzmir'de SoldOut Performance Hall sahnesinde sevenleriyle buluştu. Sahneye göğüs dekolteli parıltılı bir elbiseyle çıkan Ersoy, kendisini dinlemeye gelenleri adeta coşturdu.

KIVRAK FİGÜRLERİYLE SAHNEDE COŞTU

Diva sesiyle olduğu kadar dans şovuyla da izleyenleri büyüledi. Kıvrak figürleriyle sahnede coşan Ersoy, dans ederken kendinden geçti.

YADIRGAYANLAR DA OLDU BEĞENENLER DE

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde Ersoy'u daha önce hiç böyle görmeyen takipçiler büyük şaşkınlık yaşadı. Güçlü yorumuyla sahnede devleşen Bülent Ersoy'un kıvrak dansına çoğu takipçiden beğeni gelirken durumu yadırgayanlar da oldu.

DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Diva'nın sahne kıyafetine de yorum yapan takipçiler göğüs dekoltesini beğenmediklerini dile getirdiler.