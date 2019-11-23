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67 yaşındaki kadının Hülya Avşar ile tenis oynama hayali gerçek oldu

MERSİN'in Toroslar ilçesinde, belediyenin kursunda, tenis oynamayı öğrenen Durdu Lale (67), "Tek rakibim Hülya Avşar" dedi.

23.11.2019 18:08 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:0867 yaşındaki kadının Hülya Avşar ile tenis oynama hayali gerçek oldu

MERSİN'in ilçesinde, belediyenin kursunda, tenis oynamayı öğrenen Durdu Lale (67), "Tek rakibim Hülya Avşar" dedi. Bunu öğrenen Hülya Avşar, 8 Aralık'ta yapılacak olan tenis turnuvasına Lale'yi davet etti.

Toroslar Belediyesi'nin açtığı kursa torunu Toprak (9) ile birlikte giden Durdu Lale, tenis öğrendi. Bir süredir tenis oynayan ve "Tek rakibim Hülya Avşar" diyen Lale, uzun zamandır bu sporla uğraşan oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar ile maç yapmak istediğini de söyledi. Bunu öğrenen Hülya Avşar, önce sosyal medya hesabından 'O zaman sizi torununuzla birlikte, 8 Aralık'ta Hülya Avşar Turnuvasının gösteri maçına davet ediyorum' yazılı paylaşım yaptı. Ardından menajeri aracılığıyla Toroslar Belediyesi ile iletişime geçip, Durdu Lale ve torunu Toprak'ı maça davet etti.

'DUYARLILIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Durdu Lale'nin hayalini gerçekleştirmesine vesile oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ederken, ilçede 7'den 70'e spor yapmak isteyen herkesi desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi. Ünlü sanatçı Hülya Avşar'a da teşekkür eden başkan Yılmaz, "Belediyemiz tenis kursiyerlerinden Durdu Lale ve torunu Toprak'ı 8 Aralık'ta yapılacak tenis turnuvasına davet eden Hülya hanıma gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.



Hülya Avşar, Toroslar, Tenis, Güncel

Kaynak: DHA

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