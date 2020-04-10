Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

67 yaşındaki kadının ineğinin doğumunu jandarma yaptırdı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan Hafize Tari'nin (67) ineğine doğumu jandarma yaptırdıÇivril ilçesi Tokça Mahallesi'nde yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan Hafize Tari, ineğinin doğum...

10.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:25
67 yaşındaki kadının ineğinin doğumunu jandarma yaptırdı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan Hafize Tari'nin (67) ineğine doğumu jandarma yaptırdı

Çivril ilçesi Tokça Mahallesi'nde yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan Hafize Tari, ineğinin doğum yapacağını fark etti. Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayıp yardım istedi. Yardıma jandarma ekipleri gönderildi. Veterinerin yetişememe ihtimaline karşı kolları sıvayan jandarma ekipleri, ineğin doğumunu gerçekleştirdi.

4 yaşındaki inek, sağlıklı bir erkek buzağı dünyaya getirdi.

İneğinin doğumuna yardım eden jandarmalara teşekkür eden Tari, "Devletimizden Allah razı olsun. Jandarmalara teşekkür ederim. Buzağımız sağlıklı bir şekilde doğdu. Çok mutluyum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Çivril, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Turizmin gözdesi dört ilçeye giriş çıkışlar yasaklandı Haberler
Turizmin gözdesi dört ilçeye giriş çıkışlar yasaklandı
İstanbul’da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı Haberler
İstanbul'da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
Haberler ›› Güncel ››67 yaşındaki kadının ineğinin doğumunu jandarma yaptırdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:54: Kovid-19 ile fedakarca mücadele eden sağlıkçılara tulum ve önlük desteği - Haber 17:54: Endonezya'da Kovid-19 salgını bütün eyaletlere yayıldı - Haber 17:53: Kosova'dan Türkiye'ye duygu dolu mektup - Haber 17:52: 31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, yol kontrolünde yakalandı - Haber 17:52: Çorlu'da vatandaşların Cumhuriyet Meydanı'na girmesi yasaklandı - Haber 17:23: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler