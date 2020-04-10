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68 öğretmen vefa destek grubuna katıldı

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşların evden çıkması sınırlandırılmasının ardından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarına Düzce'den 68 öğretmen gönüllü olarak katıldı.

10.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:25
68 öğretmen vefa destek grubuna katıldı
DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşların evden çıkması sınırlandırılmasının ardından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarına Düzce 'den 68 öğretmen gönüllü olarak katıldı. Öğretmenler ailelerin sıkıntılarını ve sorunlarını gidermek için seferber oldu.

Tüm Dünyada hızla yayılan ve Türkiye'de de etkisini gösteren Korona Virüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında Düzce'de görev yapan 68 öğretmen gönüllü olarak yardım faaliyetlerine katıldı. Düzce Valiliğinin bünyesinde Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Bu gruba Düzce'de görev yapan 68 öğretmende katılım sağladı. Gönüllü öğretmenler 112 Çağrı karşılama, çağrı yönlendirme ve koordinasyon ile sahada 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, emekli vatandaşların emekli maaşlarının, promosyon, ikramiye gibi ödemelerinin kapıda yapılması, her türlü ihtiyaçlarının temin edilmesi ve evlerine ulaştırılması gibi işlerde görev alan mobil ekiplere dahil oldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Düzce, Güncel
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