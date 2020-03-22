68 yaşındaki evsiz, misafirhaneye gitmemek için direndi

ŞANLIURFA'da, evsiz olduğu için sokakta yaşayan Faruk Küçük (68), koronavirüs önlemleri kapsamında, polis ve zabıta ekiplerinin misafirhaneye götürme isteğine direndi. Bastonuyla görevlilere engel olmaya çalışan Küçük, güçlükle ikna edilip, götürüldü.

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı uygulamasının ilk gününde, Şanlıurfa 'da bu yaş üzerindeki bazı kişilerin erken saatlerde dışarı çıktığı görüldü. Yasağa uymayan bu kişiler, polis ve zabıta ekiplerinin uyarıları üzerine evlerine girmeye ikna edilerek, geri gönderildi. Bu sırada kentin simgesi Balıklıgöl yakınlarında, evsiz olduğu için sokakta yaşayan Faruk Küçük'ü de ekipler, misafirhaneye götürmek istedi. Buna itiraz eden Küçük, uzun süre gitmemek için direndi. Zaman zaman bastonuyla görevlilere engel olmaya çalışan Küçük, güçlükle ikna edilip, götürüldü.

Kaynak: DHA