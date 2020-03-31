Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

68 yaşındaki vatandaştan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına duygulandıran bağış

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 68 yaşındaki bir kişi, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışta bulundu.

31.03.2020 19:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:23
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 68 yaşındaki bir kişi, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışta bulundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlananlar arasında yer alan Nami Aydoğdu, Akıncılar Kaymakamlığı Vefa İletişim Hattı'nı arayarak ekipleri eve davet etti. Aydoğdu, eve gelen görevlilere, bir miktar para bağışladı.
Parayı alan görevliler, "Herkes 112'yi yardım için ararken siz Cumhurbaşkanımızın çağrısına 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek için aramışsınız, biz de talebinizi yerine getirmek için buradayız. Kampanya kapsamında en güzel örneklerdensiniz. Devlet adına, millet adına sizlere teşekkür ediyoruz." dedi.
Aydoğdu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve görevlilere teşekkür ederek "Allah herkesi korusun, sağlık olsun. İnşallah bugünleri de atlatacağız." diye konuştu.
Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dayanışma ve dostluk rüzgarları, bu kadim topraklarda esmeye hep devam edecek. Akıncılar ilçemizden 112 Vefa İletişim Hattı'nı arayarak 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak istediğini dile getiren hayırseverimize teşekkür ediyoruz. Rabb'im, birini bin etsin." ifadesini kullandı.
Görevliler bağış makbuzunu teslim etti
Akıncılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kazım Perçin, bağışı bankaya yatırdıktan sonra makbuzunu Aydoğdu'ya getirdi.
Nami Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin vefatının ardından yalnız yaşamaya başladığını söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasıyla günü evinde ve bahçesinde geçirdiğini ifade eden Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "Ulusa Sesleniş" konuşmasından çok etkilendiğini dile getirdi.
Aydoğdu, "İlgili makamı arayarak bağışta bulunacağımı söyledim. Kendileri geldiler ve bağış miktarını verdim. Şimdi ise yatırılan bağış makbuzunu bana getirdiler. Emekliyim, karınca kadarınca bir yardımda bulundum. Bütün insanları bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum." diye konuştu.
"Evde kal" çağrısında bulunan Aydoğdu, "İşi olmayanlar dışarı çıkmasın. Biz bize yeteriz Türkiye." ifadesini kullandı.
Bağış makbuzunu teslim eden Vakıf Müdürü Perçin ise Aydoğdu'ya teşekkür etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
68 yaşındaki vatandaştan ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına duygulandıran bağış

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Akıncılar, Güncel

Haberin Videosu :

68 yaşındaki vatandaştan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına duygulandıran bağış
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››68 yaşındaki vatandaştan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına duygulandıran bağış - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Afrika’nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi Haberler
Afrika'nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi
Türkiye’de korona ölümleri 214’e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı Haberler
Türkiye'de korona ölümleri 214'e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi Haberler
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı
İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı Haberler
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haberler
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:15: Uşak'ta karayollarında korona virüs denetimleri sıklaştırıldı - Haber 20:14: DPÜ Senatosundan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek - Haber 20:14: Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 2704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu - Haber 20:14: İzmir'de ambulans kaçıran şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Haber 20:13: "Evde kal, sporla kal" sloganıyla internet üzerinden spor eğitimi - Haber 19:49: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi - Haber 19:32: İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda - Spor 19:26: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı - Haber 19:09: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi - Haber 18:50: Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:31: Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber