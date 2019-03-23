68 Yıllık Antika Traktör Konya Tarım Fuarı'nda İlgi Gördü

Kaynak: İHA

Konya'da bu yıl 17'ncisi düzenlenen Konya Tarım Fuarı'nda sergilenen 1951 model David Brown traktör yoğun ilgi gördü.17. Konya Tarım Fuarı'nda stant kuran Çiftçi Tv tarafından Antika Traktör Müzesi'nden getirilen 1951 model traktör, ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. 68 yıllık traktörü inceleyen ziyaretçiler, traktörle fotoğraf çektirdi. Stantlarında sergiledikleri antika traktörle ilgili bilgi veren televizyon yetkililerinden Doğan Başaran, "Konya Fuarı'nda açtığımız stantta antika bir traktör sergiliyoruz. Traktör David Brown markası, İngiliz bir traktör. 1951 model traktör, benzin hareketli dizel bir traktör. Türkiye'de Eskişehir'de çalışmış. Traktörü Antika Traktör Müzesi aslına uygun bir şekilde revize ederek yani restore ederek tekrar Türkiye çiftçisine kazandırmış. Müzede toplamda 72 farklı traktör var, bunlar birbirinden farklı antika traktörler. Biz bir tanesini burada sergiliyoruz" dedi."Bu traktörün değeri paha biçilemez"Başaran, "Bu traktörün değeri paha biçilemez pozisyonda. Çünkü birebirinin aynısı yapılmış durumda ve siz buna en az 1 milyon euro diyebilirsiniz. Çünkü dünyadaki birçok traktör müzelerinde bu traktörlerin fiyatı biçilemez, çünkü birebirini yapmak, aynısını, parçalarını bulmak çok ciddi maliyet gerektirir" şeklinde konuştu.Traktörün çalışabilir durumda olduğunu belirten Başaran, "Bugün Antika Traktör Müzesi'ndeki bu traktör Konyalı çiftçiler tarafından, fuara gelen herkes tarafından çok takdirle karşılandı. 1951 bir traktör şuan hala çalışabilir bir durumda, tarlada toprak işleyebilir bir durumda. Bu noktada çok eski tarihlerde olan bir traktörün hala gıcır gıcır çalışıyor olması ve Konya'daki fuara katılan insanlar tarafından teveccühle karşılanmış olması bizi çok sevindiriyor. Standımızda fuar boyunca bu traktörümüzü göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA