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69 yaşındaki kadından Milli Dayanışma Kampanyası'na 1000 TL'lik bağış

ADANA'da, Zeynep Merter (69), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadeleye destek için 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1000 TL bağışladı.

09.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:13
69 yaşındaki kadından Milli Dayanışma Kampanyası'na 1000 TL'lik bağış

ADANA'da, Zeynep Merter (69), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadeleye destek için 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1000 TL bağışladı.

Kentte koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyan maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara destek olmak,isteyen Zeynep Merter, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Yüreğir ilçesinde yaşayan ve tedbirler kapsamında yaşı nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan Merter, ekiplere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadeleye destek için 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1000 TL'lik bağış yapmak istediğini söyledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ziyaret edilen Merter'den bağış yapacağı para alınarak kampanyanın hesabına yatırıldı. Ekipler Merter'in evine tekrar gelerek makbuzunu teslim etti. Zeynep Merter'e bu anlamlı davranışı için teşekkür eden Vali Mahmut Demirtaş, "Teyzemizin bu davranışının imkanı olan tüm vatandaşlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum. Bizler zor günleri el ele vererek aşmayı gelenek haline getirmiş, birlik ve beraberliğin simgesi olmuş kadim bir milletin mensuplarıyız. Bizler komşusu açken kendisi tok yatamayan bir ümmetin temsilcileriyiz. Tarihimiz boyunca başımıza gelen türlü badireleri dayanışma ruhumuz ile aşmayı bildik. Bu dayanışma ruhu, bizim en büyük gücümüzdür" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Merter, Güncel
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