Haberler» 3. Sayfa» Haber

69 yıl hapis cezası bulunan suç örgütü yöneticisi yakalandı

69 yıl hapis cezası bulunan suç örgütü yöneticisi yakalandıAKSARAY - Aksaray'da suç örgütü kurmak, suç örgütünü yönetmek, suç örgütü kapsamında suç işlemek, nitelikli yağma suçlarından hakkında kesinleşmiş 69 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

21.08.2019 10:28
69 yıl hapis cezası bulunan suç örgütü yöneticisi yakalandı

69 yıl hapis cezası bulunan suç örgütü yöneticisi yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da suç örgütü kurmak, suç örgütünü yönetmek, suç örgütü kapsamında suç işlemek, nitelikli yağma suçlarından hakkında kesinleşmiş 69 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Operasyon, gece yarısı Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Balcı Mahallesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da suç örgütü kurmak, yönetmek, suç örgütü kapsamında çeşitli olaylara karışmak, adam kaldırmak, kişiyi hürriyetinden alıkoymak, nitelikli yağma ve zorla para almak gibi olaylardan aranan ve hakkında Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesince kesinleşmiş 69 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Ünal Akbulut polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından cezaevine gönderildi.

69 yıl hapis cezası bulunan suç örgütü yöneticisi yakalandı

Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:51   KKTC'de polis müfettişi sanal bahisten gözaltında
11:51   Kazada yaralandı, 2 ay sonra öldü
11:50   Sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartıldı
11:47   Kontrolden çıkan otomobil markete girdi
11:45   Silopi'de kaçağı önleyen panolar tahrip edildi
11:42   (Özel) Komşusunun dükkanını soygunculardan böyle kurtardı
11:39   Yakalanan hırsızlık şüphesinden ilginç çıkış: "Adam öldürdük sanki"