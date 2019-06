69 yıl sonra aynı kaldırımda yürüdü

Kaynak: AA

BURAK AKAY - Evlenerek Türkiye 'den Arjantin 'e giden ve yıllarca vatan hasreti çeken 85 yaşındaki Raşel Kazes, Çanakkale 'nin Gelibolu ilçesinde bir dönem ailesiyle yaşadığı evi, okulunu ziyaret ederek 69 yıl sonra ilçenin sokaklarında yürüdü.Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği ve Türk Hava Yolları THY ) iş birliğiyle, doğduğu toprakları ziyaret etme imkanı bulan Kazes, kızı Silvia ve torunu Cinthia Kazes ile 23 Mayıs akşamı İstanbul 'a geldi. Kökeni, İspanya 'dan Osmanlı topraklarına göçen Sefarad Yahudilerine dayanan Kazes, 16 yaşındayken eşiyle Arjantin'e gitti. O günden bu yana Türkiye'yi ziyaret edemeyen, kendi isteğiyle Arjantin kimliği de almayan Kazes'in en büyük hayali gerçek oldu.Türk pasaportuyla geldiği ülkesinde İstanbul'dan sonra eşi Naftali Kazes ile evlendiği Gelibolu'ya ulaşan Kazes, duygu dolu anlar yaşadı. Gelibolu'da öğrenimin gördüğü Namık Kemal Ortaokulunu ziyaret eden Kazes, ardından ilçe kaymakamlığına geçti. Daha sonra iskeledeki bir restoranda öğle yemeği yiyen aile, Marmara Denizi 'nin eşsiz maviliği ile çevresindeki manzarayı izleyip bu anları cep telefonları ile çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.Gelibolu'da oturdukları evin sokaklarında dolaşan Raşel Kazes, ardından kordon boyuna inip "kara kaldırım" olarak nitelediği yollara 69 sene sonra yeniden bastı."Tarifsiz duygular yaşıyorum"Kazes, AA muhabirine, yıllar sonra Türkiye'ye tekrar gelmekten ve Gelibolu'nun havasını solumaktan tarifsiz mutluluk yaşadığını söyledi.Çok uzun süre vatan hasreti çektiğini belirten Kazes, "Türkiye'yi çok özledim. Aradan geçen bu uzun yılların ardından 5 yaşında geldiğim Gelibolu'ya 69 yıl sonra geldim. Kara kaldırımda yürüyorum. Çok duyguluyum, hissettiklerim tarifsiz, anlatamıyorum." dedi.Kazes, çocukluk yıllarında Gelibolu'nun henüz bu kadar büyük bir ilçe niteliğine bürünmediğini, küçük bir köy havasında olduğunu anlattı.Evinden çıkıp bazen ailesiyle bazen de tek başına iskeleye doğru aynı kara kaldırımda yürüyüp manzarayı seyrettiğini, güzel havalarda avdan dönen balıkçıların ağları temizlemesini izlediğini aktaran Kazes, şunları söyledi:"Aynı görüntüler 69 yıl sonra yine gözümde canlandı. Gelibolu çok büyümüş, adeta bir küçük şehir olmuş. Ben küçükken burası köy gibiydi. Çok insan yoktu. Yaşayanlar birbirlerini tanır ve severdi. Çok güzel yıllarım geçti burada. Her anım hafızamda. Yeniden yaşıyor gibiyim. Bugün tek başıma evimizin olduğu sokağa gittim ve buldum. Okuluma gittim. İki katlıydı eksiden, yıkılıp yenisi yapılmış çok modern olmuş. Her şey çok güzel. Havası, suyu çok güzel memleketimizin."Eşini iki yıl önce kaybettiRaşel Kazes, iki yıl önce kaybettiği eşi Naftali Kazes'le 16 yaşında dünyaevine girdiğini, mutlu bir yaşam sürdüklerini belirtti.Arjantin'e gittikten sonra Türkiye'ye çok gelmek istediğini ancak bunun bir türlü mümkün olmadığını dile getiren Kazes, şunları kaydetti:"Eşimle buraya çok kez gelmek istedik. Bir kez çok ümitlendim ancak eşim rahatsızlandığı için yine olmadı. Alzaymır olduktan sonra onu bırakıp gelemedim. Buraları onun da görmesini isterdim ama iki yıl önce kaybettik. Burada olduğumu hissettiğine eminim. Kızım ve oğlumun kızı olan torunum ile yeniden geldim. 69 yıl sonra yine Gelibolu'dayım. İnşallah seneye yine gelmek istiyorum. Bu kez yanıma iki oğlumu ve erkek torunlarımı alıp geleceğim. Onlara da burayı göstereceğim. Bugünleri gördüğüm için şükürler olsun. Yeniden kimliğime ve pasaportuma kavuştuğum için çok mutluyum. Bana bu yardımlarda bulunanlara destek verenlere şükranlarımı sunarım."Kazes, kızı Silvia ve torunu Cinthia Kazes ile Gelibolu'nun ardından doğduğu yer olan İzmir 'in Bergama ilçesine gideceklerini, ardından İstanbul'a geri dönerek Türkiye'den ayrılacaklarını sözlerine ekledi.