69 Yıldır Fotoğraf Çekiyor

Kaynak: İHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan fotoğrafçı Orhan Saatçioğlu, 1950 yılından bu yana fotoğraf çekiyor.1927 yılında babası İsmail Saatçioğlu tarafından açılan Keşan'ın ilk fotoğraf stüdyosunda 9 yaşından beri çalışan Orhan Saatçioğlu, 69 yıldır dükkanını işletiyor. Keşan'da 1950'li yıllarda görev yapan Türk Sanat Müziği sanatçısı Emel Sayın'ın memur babası Ahmet Sayın'ın, sinema sanatçısı Türkan Şoray'ın babası emniyet müdürü Halit Şoray'ın, görev yapan ilk milletvekillerinin, kaymakamların, belediye başkanlarının fotoğraflarının çekildiği 92 yıllık fotoğraf stüdyosunda 125 yıllık fotoğraf makinesi bulunuyor.Tarih kokan stüdyosunda 25 bin 185 gündür deklanşöre basan Saatçioğlu, "Fotoğrafçılık teknoloji ile gelişiyor. Artık dijital sisteme geçildi. 78 yaşındayım ve teknolojiyi takip etmeye çalışıyorum. Geri de kalmadım. Hayatım bu stüdyo içerisinde geçti. Mesleğe çocuk yaşta başladım. Babamın yanında çalışarak kendimi geliştirdim" dedi. - EDİRNE