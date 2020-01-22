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6th October, 75 yaşındaki Ezz El-Din Bahader'i transfer etti

Dünya futbolu, eşine az rastlanır bir transfere sahne oldu. Mısır 3. Ligi'nde mücadele eden 6th October, 75 yaşındaki Ezz El-Din Bahader ile profesyonel sözleşme imzaladı.

22.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:47

Mısır 3. Lig kulüplerinden 6th October, 75 yaşındaki Ezz El-Din Bahader'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Bahader sahaya çıktığı takdirde, dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu rekorunu saak Hayik'ten devralacak. Hayik, 73 yaşındayken İsrail 4. Lig ekiplerinden Or Yehuda ile Nisan 2019'da sözleşme imzalamıştı.

"GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRECEK"

Mısır Federasyonu, Bahader transferinin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Mısır Futbol Federasyonu ara transfer döneminde dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusunun kaydını yaptı. Ezz El-Din Bahader, 75 yaşında ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor.

Bahader'in sözleşme detayları ise paylaşılmadı.

6th October, 75 yaşındaki Ezz El-Din Bahader'i transfer etti

Futbol Federasyonu, Futbol, Spor


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