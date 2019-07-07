7,5 aylık hamile olan şarkıcı Bengü yatak sırrını paylaştı!

Kızı Zeynep'i kucağına almak için gün sayan şarkıcı Bengü, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda buldu. Geçtiğimiz yıl iş insanı Selim Selimoğlu ile hayatını birleştiren Bengü, eşi ile birlikte verdiği röportajla dikkat çekti.

"YATAĞA ASLA KÜS GİRMİYORUZ"

7,5 aylık hamile olan güzel şarkıcı, "Yalnız olmaktan hiç ama hiç hoşlanmıyorum. Bu yüzden akşamları Selim'in eve gelişini dört gözle bekliyorum. Ayrıca çok sevdiğim için de çok kıskanıyorum. Yatağa asla küs girmiyoruz" sözleriyle özel anını sevenleriyle paylaştı.

"BANA EMANET EDİLMİŞ ÇOK KIYMETLİ BİR DEĞER"

Selim Selimoğlu ise eşi Bengü'ye olan düşkünlüğünü, "Benim için Bengü, bana emanet edilmiş çok kıymetli bir değer ve onu elimden geldiğince mutlu etmeye çalışıyorum." sözleriyle dile getirdi.