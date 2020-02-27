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7,5 milyon yıllık fosiller Kayseri Paleontoloji Müzesinde sergilenecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Taşhan bölgesinden çıkarılan ve dünyada örneği olmayan 7,5 milyon yıllık fosiller için müze çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

27.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:187,5 milyon yıllık fosiller Kayseri Paleontoloji Müzesinde sergilenecek
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Taşhan bölgesinden çıkarılan ve dünyada örneği olmayan 7,5 milyon yıllık fosiller için müze çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri Kalesi içerisindeki modern müze binasına taşınmasını ardından büyükşehir belediyesine devredilen eski arkeoloji müzesi binasının, Kayseri Paleontoloji Müzesine dönüştürüleceğini kaydetti.
Müzedeki sergi alanlarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü dile getiren Büyükkılıç, Taşhan bölgesinden çıkarılan ve dünyada örneği olmayan 7,5 milyon yıllık fosillerin burada sergileneceğini anlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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