7,5 Milyon Yıllık Fosiller Sergileniyor

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Kayseri'de bir çoban tarafından bulunan ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gün yüzüne çıkartılan 7,5 milyon yıllık fosillerin yer aldığı sergi açıldı."Kayseri'nin tarih öncesi filleri" sergisinde yer alan ve geç miyosen döneme ait yaklaşık 7,5 milyon yıl öncesiyle tarihlendirilen fosiller arasında filler, 3 toynaklı atlar, zürafalar, boynuzlugiller ve gergedanlara ait kalıntılar yer alıyor.Büyükşehir Belediyesi sergi salonunda düzenlenen açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sergiyle geçmişin izlerinin geleceğe taşındığını söyledi.Başkan Çelik, Yamula Barajı civarında yaşayan bir keçi çobanı tarafından geçen yıl arazide bulunan devasa boyutlardaki kemiklerin ilk kez gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.Kayseri'nin zenginliklerini tanıtmak ve yeni zenginlikler ortaya çıkarmak için sadece yer üstünde değil yer altında da çalışmalar yapıldığını ifade eden Başkan Çelik, şunları kaydetti:"Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alarak çıkartılan ve antropolojik değeri olan hayvan fosillerinin araştırılması ve gün yüzüne çıkarılmasıyla ilgili protokoller yaptık. Amacımız bu çalışmaların çok daha hızlı yapılmasıydı. Bunu da başardığımızı söyleyebilirim. ÇEKÜL Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma Grubu ile Kayseri'nin yer altı yapılarının envanterini çıkarmak için yaptığımız çalışmalar sırasında bulunan fosillerle ilgili kazı çalışmaları başladı. Bu kazı çalışmaları farklı sahalarda da devam etti. Taşhan bölgesinde bir keçi çobanımızın dikkati bizi çok farklı bir noktaya getirdi. Vatandaşımızın bize ulaşmasıyla iki değerli bilim insanımız ekipleriyle birlikte önemli kalıntılar buldu. Burada sergilenen fosiller yaklaşık 3 ay arazide süren kazı çalışmaları ve ardından 3 ay laboratuvarda yapılan çalışmaların ürünüdür. Taşhan ve Barsama bölgesinde bulunan, geç miyosen döneme ait olan ve yaklaşık 7,5 milyon yıl öncesiyle tarihlendirilen fosiller arasında filler, 3 toynaklı atlar, zürafalar, boynuzlugiller ve gergedanlar yer alıyor. Bulunan filler arasında bir kısmı dünya literatüründe ilk kez görülen ve bu denli iyi korunmuş örnekler olarak gösteriliyor."Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu ise sergide yer alan bazı fosillerin dünyada tek örnek olduğunu belirterek, fosillerin çıkarılmasına destek veren Başkan Mustafa Çelik'e teşekkür etti.Açılışının ardından davetliler sergide yer alan fosilleri inceledi.