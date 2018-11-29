7,5 Milyon Yıllık Fosilleri Çıkaran Kazı Ekibinden Başkandan Tebrik

29 Kasım 2018 Perşembe 11:35



29 Kasım 2018 Perşembe 11:35

KAYSERİ'nin Taşhan Bölgesi'nde 7,5 milyon yıllık fosilleri gün yüzüne çıkaran kazı heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu kazı yaptıkları Taşhan'ın eşine az rastlanır bir bölge olduğuna vurgu yaptı.Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destekle Taşhan Bölgesi'nde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlivan ile birlikte kazı yapan Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, kazı ekibi ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Başkan Çelik, kazı ekibinin zor ve zahmetli bir çalışma yaptığını belirterek bu çalışmaların Kayseri'nin değerine değer katacağını kaydetti. Taşhan bölgesinde büyük bir mirasın bulunduğunu ve henüz çok az bölümünün gün yüzüne çıkarıldığını dile getiren Başkan Çelik, "Yapılan çalışmalarla çıkarılan fosiller şu an sadece fragman. Orası çok zengin bir bölge. Kayseri Bilim Merkezi yanında Doğa Tarihi Müzesi yapalım ve buluntuları sergileyelim istiyoruz. İnşallah başlayan bu işi Memduh Başkanım da devam ettirecektir. Burası Kayseri ve Türkiye'nin zenginliği. Bu mirasın tüm dünya tarihine kazandırılması ülkemiz için de önemli" dedi.Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu da eşine az rastlanır bir bölgede çalıştıklarını vurgulayarak, "Ben bu meslekte çalışan biri olarak buranın es geçilmemesini istiyorum. Çok değerli buluntular çıkarıyoruz. Eşine az rastlanır bir bölge burası" diye konuştu.- Kayseri