Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

7 adımda pembe diş etleri

Dt.Pertev Kökdemir, diş ve diş etlerinin sağlıklı olması için iyi ağız bakımının önemli olduğunu belirtti. Günde en az iki kez diş fırçalama ve 6 ayda bir diş hekimi muayenesinin yapılması gerektiğini açıkladı.

01.04.2020 08:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:41
7 adımda pembe diş etleri

Ağız sağlığının, ağız içi bakımı ve diş eti hastalıklarından ibaret olmadığını ifade eden Dt.Kökdemir, araştırmalar ağız sağlığı ve genel sağlığımız arasında ciddi bir ilişki olduğunu göstermektedir dedi.

Tedavi edilmeyen diş çürükleri veya diş eti problemleri ağrıya, kendine güven problemlerine ve diş kaybına yol açabilir. Bu sorunlar yetersiz beslenme , konuşma sorunları ve bir kişinin işinde, okulunda veya kişisel yaşamında diğer zorluklara sebep olur.

İnsanlar bu sorunları hem evde hem de diş kliniğinde uygun diş bakımı ile önleyebilirler. Dt.Pertev Kökdemir, dişleri ve diş etlerini sağlıklı tutabilen 7 tavsiyede bulundu.

1-Dişlerinizi düzenli fırçalayın.

2-Günde bir kez diş ipi kullanın.

3-Diş hekimi muayenenizi ihmal etmeyin.

4-Sigara kullanmayın.

5-Gargara kullanın.

6-Şekerli yiyecekleri ve nişastayı azaltın.

7-Şekerli ve asitli içecekler yerine bol su için.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Sağlık, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Sağlık ››7 adımda pembe diş etleri - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

08:56: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli... - Haberler 08:55: İçişleri Bakanlığı, ek tedbirleri içeren bir genelge ile Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi... - Haberler 08:54: Sağlık Bakanı Koca, Covid-19 hastalarını tedavi eden hekimlerle görüştü - Haberler 08:52: Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi - Haberler 08:51: Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderiliyor - Haberler 08:08: Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti 07:41: İş yeri sahibini bıçaklayan hırsızı, mahalle bekçileri yakaladı - Haberler 02:10: Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir - Haberler 01:40: Çin'de sokağa çıkma yasağı döneminde boşanmalarda artış oldu - Haberler 00:25: Tramvay yolunda ata binerken görüntülenen genç: At beni kaçırdı - Haberler 22:05: DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu - Haberler 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart