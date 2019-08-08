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7 Ağustos 2019 Haberleri

7 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.

08.08.2019 00:18 7 Ağustos 2019 Haberleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Cengiz, Martin Skrtel, Kerem Gönlüm, Genel

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00:18   7 Ağustos 2019 Haberleri
23:47   Bayrama için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 33 bin oldu
23:43   Yerli "Robinson Crusoe" Ziya Dede, ilk misafirlerini ağırladı
23:26   Çanakkale'de 16 mülteci yakalandı
23:22   İnsanlığın 4 bin 500 sene önce köpek etini pişirerek tükettiği ortaya çıktı
23:14   Mermer işletmelerindeki sorunlar yerinde görüldü
22:53   Yavuz, arama ve sondaj çalışmalarına başladı