7 Aralık Cuma Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Erol Bedir: "Borcu ödeyemezken yeni transfer yapmak içerideki dengeleri bozar"
"Devre arasında transfere ihtiyacımız yok"
"Sakat oyuncularımızın iyileşmesi yeni transferlerimiz olacak"
"Mensah için bize gelen bir talep yok"
SPOR TOTO SÜPER LİG
20: 00 Aytemiz Alanyaspor
- Beşiktaş
GALATASARAY
18: 00 Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor
maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde Akhisarspor maçının hazırlıkları başlayacak.
BASKETBOL
-Euroleague-
20: 30 Anadolu Efes
- Real Madrid
22: 30 Panathinaikos
- Fenerbahçe
VOLEYBOL
-Kulüpler Dünya Şampiyonası-
09: 00 Praia Clube - Eczacıbaşı
VitrA
12: 00 VakıfBank - Minas Tenis
Clube
Aytemiz Alanyaspor
07 Aralık 2018 Cuma 09:36