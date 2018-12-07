07 Aralık 2018, 09:36
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7 Aralık Cuma Dha Spor Gündemi

7 Aralık Cuma Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Erol Bedir: "Borcu ödeyemezken yeni transfer yapmak içerideki dengeleri bozar""Devre arasında transfere ihtiyacımız yok""Sakat oyuncularımızın iyileşmesi yeni transferlerimiz olacak""Mensah için bize gelen bir talep yok"SPOR TOTO SÜPER LİG20: 00 Aytemiz Alanyaspor - BeşiktaşGALATASARAY18:...

(ÖZEL) Erol Bedir: "Borcu ödeyemezken yeni transfer yapmak içerideki dengeleri bozar"

"Devre arasında transfere ihtiyacımız yok"

"Sakat oyuncularımızın iyileşmesi yeni transferlerimiz olacak"

"Mensah için bize gelen bir talep yok"

SPOR TOTO SÜPER LİG

20: 00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş

GALATASARAY

18: 00 Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde Akhisarspor maçının hazırlıkları başlayacak.

BASKETBOL

-Euroleague-

20: 30 Anadolu Efes - Real Madrid

22: 30 Panathinaikos - Fenerbahçe

VOLEYBOL

-Kulüpler Dünya Şampiyonası-

09: 00 Praia Clube - Eczacıbaşı VitrA

12: 00 VakıfBank - Minas Tenis Clube Aytemiz Alanyaspor
07 Aralık 2018 Cuma 09:36



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