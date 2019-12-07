7 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

'Süpürge' diye tanınan curlingle hayatı değişti
Milli sporcu Semiha Konuksever, 8 yıl önce Erzurum'da curlingle tanıştı
"Curlingde ilkleri yaşayacağım aklıma gelmezdi"
"Uluslararası şampiyonalarda bizi küçümseyenler cevabını alıyor"
"İlk telefonumu lisede millilik bursumla aldım"
"Hedefimiz olimpiyatlara dahil olmak"
"Curlingi, taşları süpürdüğümüz spor deyince tanıyorlar"
SÜPER LİG
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
17.30 MKE Ankaragücü - Göztepe
20.00 Galatasaray
- Aytemiz Alanyaspor
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlanacak.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililer yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Sarı-kırmızılı kulüpte, 30 Kasım'da çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen seçimli olağanüstü kongre gerçekleştirilecek.
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Hatayspor - Boluspor
16.30 Fatih Karagümrük - Ekol Hastanesi Balıkesirspor
19.00 Akhisarspor - İstanbulspor
BASKETBOL
ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Gaziantep Basketbol - Sigortam.Net İTÜ BB
15.15 Galatasaray Doğa Sigorta - Teksüt Bandırma BK
17.30 Darüşşafaka Tekfen - Beşiktaş
Sompo Sigorta
20.00 Tofaş - Pınar Karşıyaka
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Bellona Kayseri Basketbol
14.00 Samsun Canik Belediye - İzmit Belediyespor
VOLEYBOL
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final maçları
12.00 VakıfBank - Imoco Volley
15.00 Eczacıbaşı VitrA - Igor Gorgonzola
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
13.00 Karayolları - Atlasglobal Yeşilyurt
14.00 Beşiktaş - Türk Hava Yolları
15.00 PTT - Aydın Büyükşehir Belediyespor
16.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Nilüfer Belediyespor
AXA Sigorta Efeler Ligi
19.00 Ziraat Bankası - Spor
Toto
AVRUPA LİGLERİ
15.00 Real Madrid - Espanyol (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)
15.30 Everton - Chelsea (Cenk Tosun)
17.30 Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)
17.30 M'gladbach - Bayern Münih (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
17.30 Freiburg - Wolfsburg (Yunus Mallı)
17.30 Slovan Bratislava - DAC (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
18.00 Granada - Deportivo Alavés (İsmail Köybaşı)
19.00 Wolfsberger - LASK (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
19.30 Montpellier - Paris SG (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)
20.30 Bayer Leverkusen - Schalke 04 (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)
21.45 Venlo - Emmen (Ferhat Görgülü)
22.30 Sint-Truiden - Club Brugge (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)
22.45 Lazio - Juventus (Merih Demiral)
23.30 Desportivo Aves - Sporting Braga (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)