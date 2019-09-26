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7 Aralık üniversitesinde aşure dağıtıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Aşure Etkinliği, Karataş Kampüsü ve Merkez Kampüs 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirildi.

26.09.2019 17:067 Aralık üniversitesinde aşure dağıtıldı
Kilis 7 Aralık Üniversitesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Aşure Etkinliği, Karataş Kampüsü ve Merkez Kampüs 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversite de her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Aşure Etkinliği'ne katılarak öğrencilere ve personele aşure ikramında bulundu. Aşurenin önemine değinen Karacoşkun, "Gelin tanış olalım, sevelim sevilelim" diyerek ise Yunus Emre'yi hatırlattı.

Dünyanın farklılıklarla güzelleşeceğini söyleyen Karacoşkun, "Birlik duygumuz, kardeşliğimiz, sevgimiz daim olsun. Hayatımız güzelliklerle dolu olsun. Aşure gibi birbirimize kenetlenerek, farklılıkları güzellik olarak görerek yolumuzda yürüyelim" diye konuştu. - KİLİS

Karataş, Aralık, Kilis, Yaşam

Kaynak: İHA

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