8 Ay Sonra Barışan Aslı Enver ve Murat Boz, Instagram'dan Birbirlerini Takip Etmeye Başladı

Aslı Enver ve Murat Boz'un aylar süren ayrılığı son buldu. Çift, dostlarının da devreye girmesi üzerine yeniden bir araya geldi. Bugüne kadar ilişkileri hakkında açıklama yapmayan çiftten ilk hamle geldi. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini yeniden takibe aldı.
BİRBİRLERİNİ TAKİBE ALDILAR
2,5 yıllık beraberliğin ardından geçen nisanda ayrılık kararı alan Aslı Enver-Murat Boz cephesinden beklenen güzel haber geldi. Yakın dostlarının da araya girmesiyle yeniden görüşmeye başlayan Enver ve Boz, Instagram hesabından birbirlerini takibe aldılar.
AYRILIK SONRASI HERKESİ SİLMİŞTİ
Güzel oyuncu Aslı Enver, ayrılık sonrası Murat Boz'un abisi ve annesini Instagram hesabından takip etmeyi bırakmıştı.
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