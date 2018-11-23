23 Kasım 2018, 14:20
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8 Ay Sonra Barışan Aslı Enver ve Murat Boz, Instagram'dan Birbirlerini Takip Etmeye Başladı

8 aylık aradan sonra ilişkilerine kaldıkları yerden devam eden Aslı Enver ve Murat Boz çiftinden ilk hamle geldi. İkili Instagram hesaplarından birbirini takip etmeye başladı.

Aslı Enver ve Murat Boz'un aylar süren ayrılığı son buldu. Çift, dostlarının da devreye girmesi üzerine yeniden bir araya geldi. Bugüne kadar ilişkileri hakkında açıklama yapmayan çiftten ilk hamle geldi. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini yeniden takibe aldı.

BİRBİRLERİNİ TAKİBE ALDILAR

2,5 yıllık beraberliğin ardından geçen nisanda ayrılık kararı alan Aslı Enver-Murat Boz cephesinden beklenen güzel haber geldi. Yakın dostlarının da araya girmesiyle yeniden görüşmeye başlayan Enver ve Boz, Instagram hesabından birbirlerini takibe aldılar.

AYRILIK SONRASI HERKESİ SİLMİŞTİ

Güzel oyuncu Aslı Enver, ayrılık sonrası Murat Boz'un abisi ve annesini Instagram hesabından takip etmeyi bırakmıştı.

8 Aylık Hasret Bitti! Murat Boz ve Aslı Enver Barıştı8 Aylık Hasret Bitti! Murat Boz ve Aslı Enver Barıştı

Instagram,Murat Boz,Aslı Enver
23 Kasım 2018 Cuma 14:20



YORUMLAR (10)
PAŞA KÖYLÜ: Bunlar bir birlerini takip etmeye başlamışsa artık devletimiz erken emeklikte yaşa takılanları onaylar her halde. .
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KAYISI KURUSU: Oleyyyyyy, . . . . . Soğanı 50 KRŞ tan yeriz artık . . . . . . Allah''ıma binlerce şükürler olsun , nihayet barıştılar. . . .
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YETMİŞ3: O şunu takip etmiş diğeri bunu takip etmiş. kimse merak etmesin ALLAH hepimizi takip ediyor.
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ŞEYHŞAMİL: YAHO BİZE NE BİZ EKMEK PARASI BULAMIYORUZ SİZ KALKMIŞ NELERİ HABER YAPIYORSUNUZ
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SUÇLU: trump denen anormal herkes suçlu diyor. ulan geri kendi suçlarınızı da bize alet ettin ya seni gerizeklılktan hayvanlığa indiriyorum. merak ettiğim bu suçlular arasında sen ve selman ve ben var mıyım. varsam kendimi cezalandırcam ne olur cevap ver büyük düşünür
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