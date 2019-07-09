09.07.2019 12:45
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7 ay sonra cansız bedeni bulunan dağcı, toprağa verildi

7 ay sonra cansız bedeni bulunan dağcı, toprağa verildi

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda zirve tırmanışı ardından dönüş yolunda düşen çığın altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'un (26), cansız bedeni, 7 ay sonra bulundu.

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda zirve tırmanışı ardından dönüş yolunda düşen çığın altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'un (26), cansız bedeni, 7 ay sonra bulundu. Karakoç'un cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.
Geçen yıl aralık ayında Çamardı ilçesinde Demirkazık Dağı Eznevit zirvesine tırmanış gerçekleştiren Hilal İşcan ile Mustafa Kemal Karakoç, inişe geçtiklerinde üzerlerine çığ düştü. İşcan, kar kütlesinin altında kendi imkanıyla kurtulurken, Karakoç'a ise ulaşılamadı.
Kazanın meydana geldiği günden bugüne arama faaliyetlerine devam eden AFAD ve jandarma ekipleri, dün Mustafa Kemal Karakoç'un cansız bedenine ulaştı. Askeri helikopterle Çamarda Devlet Hastanesi'ne götürülen Karakoç'un cesedi, baba Mehmet Karakoç ile yakınları tarafından teşhis edildi. Genç dağcının ailesi cenazeyi Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı Atlantı Mahallesi'ne getirdi. Mustafa Kemal Karakoç'un cenazesi, bugün kılınan cenaze namazının ardından Atlantı Mezarlığı'nda toprağa verildi.


- Konya
Kaynak: DHA
Çamardı, Atlantı, Konya, Güncel

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