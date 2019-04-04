7 Ayda 189 Bin Ton Fındık İhraç Edildi

Dünyanın en büyük fındık üreticisi
ve ihracatçısı konumunda olan Türkiye
, 2018-2019 sezonunun 7 ayda 189 bin 313 ton fındık ihracatı gerçekleştirirken karşılığında 1 milyar 89 milyon 657 bin dolar gelir sağladı. Karadeniz
Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül
2018-31 Mart 2019 döneminde, kentali (100 kg) 638 dolardan işlem gören fındık ihracatında 7 aylık dönemde 189 bin 313 ton fındık ihracatı karşılığında, 1 milyar 89 milyon 657 bin 942 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
Geçen sezonun aynı döneminde, 191 bin 138 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 211 milyon 511 bin 709 dolar gelir elde edilmişti. - ORDU
Türkiye, fındık fiyatları, Ekonomi
Kaynak: İHA