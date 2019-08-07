7 ayda aranan 24 bin 37 kişi yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bu yılın ilk 7 ayında ülke genelinde gerçekleştirilen 19 eş zamanlı asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 24 bin 37 kişinin yakalandığını, 6 bin 534 arac¸ ve 1201 okul servis aracı ile 1795 motosiklet ve 259 taksinin trafikten men edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, Jandarma Genel Komutanlıgˆı ve Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆı birimlerince 2019 yılının ilk 7 ayında ülke genelinde eş zamanlı 19 uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 24 bin 37 kişi yakalandı. 5 bin 992 kişiye adli-idari is¸lem yapıldı.1424 şahıs go¨zaltına alındı. 61'i c¸ocuk olmak u¨zere 267 kayıp s¸ahıs bulundu. 1 milyon 150 bin 124 arac¸ ve 51 bin 939 motosiklet denetlendi. 3 bin 484 adet aranan, 470 hacizli, 85 c¸alıntı motosiklet yakalandı. 38 bin 421 arac¸ ve motosiklet su¨ru¨cu¨ne is¸lem yapıldı.

YAKLAŞIK 25 BİN TAKSİ DENETLENDİ

Asayiş uygulamaları kapsamında, 24 bin 716 taksi ve 114 bin 205 okul servis aracı denetlendi. 6 bin 115 okul servisine, 2 bin 56 taksi su¨ru¨cu¨su¨ne is¸lem yapıldı. 6 bin 534 arac¸ ve 1201 okul servis aracı ile 1795 motosiklet ve 259 taksi trafikten men edildi.

Uygulamalarda ayrıca 74 bin 307 okul c¸evresi ve 546 bin 911 is¸ yeri denetlendi. 1655 is¸ yerine is¸lem yapılırken, 136 adet is¸ yeri kapatıldı. Yasadıs¸ı bahis oynatılan 1007 is¸ yerinde 4 bin 772 kişiye cezai is¸lem uygulandı. 238 is¸ yeri kapatıldı.

Günübirlik evler ve kiralık araç firmalarına yönelik yapılan uygulamada ise 11 bin 160 ev kontrol edilirken, 415 ev sahibine cezai is¸lem uygulandı. 8 bin 208 kiralık arac¸ firmasından da 443'üne cezai is¸lem uygulandı.

Dilencilik yapan 1'i yabancı uyruklu 16 c¸ocuk ailesine, 21 yabancı uyruklu kişi I·l Go¨c¸ I·daresi Mu¨du¨rlu¨gˆu¨'ne teslim edildi. 5 bin 742 du¨zensiz go¨c¸men ve 93 organizato¨r de yakalandı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Eş zamanlı uygulamalarda; 10 tekne, 130 arac¸,121 bilgisayar, 27 yazıcı, 88 tombala makinası, 33 sigaramatik, 58 kumar makinası, 10 oyun makinası, 12 cep telefonu, 40 sahte pasaport, 5 sahte kimlik, 73 sahte yol izin belgesi, 1 el bombası, 3 uzun namlulu silah,132 ruhsatsız tabanca, 208 ruhsatsız av tu¨fegˆi,191 kurusıkı tabanca, 103 kesici/delici alet, 4012 mermi, 14 bin 594 gram uyus¸turucu madde, 4405 uyus¸turucu hap, 64 bin 869 ko¨k kenevir, 33 bin 435 paket kac¸ak sigara, 65 kilogram tu¨tu¨n, 18 bin 600 adet makaron ve 682 litre kac¸ak ic¸ki ele gec¸irildi.



Kaynak: DHA