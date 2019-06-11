7 aydır hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in ilk görüntüsü ortaya çıktı

Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nükseden Mehmet Ali Erbil, 7 aydır hastanede tedavi görüyor. Aylardır görüntülenemeyen Mali'nin ilk görüntüsü ortaya çıktı.

HASTANE ODASINDA KUTLAMA

236 gündür hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, ilk kez hem fotoğraf hem de video çekilmesine izin verdi. Erbil, hastaneye yattığından beri yanından ayrılmayan yakın dostu Ercan Avşar'ın doğum gününü kutladı. Ercan Avşar'da bu keyifli anları sosyal medyasında paylaştı.

NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Aynı zamanda şarkıcılık yapan Ercan Avşar'ın seslendirip meşhur ettiği "Happy de Birth Day To You" şarkısı eşliğinde pastayı kesen ikilinin neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

KIZI MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Önceki gün alışveriş merkezinde görüntülenen Yasmin Erbil, babasının sağlık durumunun iyiye gittiğini ve önümüzdeki günlerde taburcu olacağını duyurmuştu.