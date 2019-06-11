11.06.2019 10:51
Haberler» Magazin » Haber

7 aydır hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in ilk görüntüsü ortaya çıktı

Yedi aydır hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ilk görüntüsü ortaya çıktı. Erbil, hasta odasında kuaförü ve aynı zamanda çok yakın arkadaşı olan şarkıcı Ercan Avşar'ın doğum gününü kutladı.

Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nükseden Mehmet Ali Erbil, 7 aydır hastanede tedavi görüyor. Aylardır görüntülenemeyen Mali'nin ilk görüntüsü ortaya çıktı.

HASTANE ODASINDA KUTLAMA

236 gündür hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, ilk kez hem fotoğraf hem de video çekilmesine izin verdi. Erbil, hastaneye yattığından beri yanından ayrılmayan yakın dostu Ercan Avşar'ın doğum gününü kutladı. Ercan Avşar'da bu keyifli anları sosyal medyasında paylaştı.

NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Aynı zamanda şarkıcılık yapan Ercan Avşar'ın seslendirip meşhur ettiği "Happy de Birth Day To You" şarkısı eşliğinde pastayı kesen ikilinin neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

KIZI MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Önceki gün alışveriş merkezinde görüntülenen Yasmin Erbil, babasının sağlık durumunun iyiye gittiğini ve önümüzdeki günlerde taburcu olacağını duyurmuştu.

7 aydır hastanede tedavi gören Mehmet <a class='keyword' href='/ali-erbil/' title='Ali Erbil'>Ali Erbil</a>'in ilk görüntüsü ortaya çıktı

235 gündür hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, taburcu oluyor

Yeşim Salkım 4 yıl boyunca rahim kanseriyle mücadele ettiğini itiraf etti

Nusret Gökçe, et pişirme videosuyla sosyal medyayı salladı

Magazin

YORUMLAR (5)
DELİYÜREK: Vah vaaah ne kadarda özlemiştik pisliği. Howarda zibidi seni. . Bi sen bi ibrahim tatlıses ikinizde sanatçı değil yüz karasısınız. Hoowardalık ve pislikten başka ne örnek oldunuz güya sanatçısınız.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ŞAPKACI: YIRTMIŞ GENE!
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
KUZEYİN UŞAĞI: RABBİM TÜM HASTALARIMIZA ACİL ŞİFALAR İHSAN EYLESİN. . DERT VERİP DERMAN ARATMASIN İNŞALLAH. . .
Yayından Kaldır
37 1
Cevap yaz