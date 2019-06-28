28.06.2019 20:21
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7 aylık bebeğini, içini oyduğu karpuzda serinletti

7 aylık bebeğini, içini oyduğu karpuzda serinletti

AYDIN'ın Çine ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası Mustafa Avohan, sıcaktan bunalan 7 aylık kızı Ayla Avohan'ı, ilginç bir yöntem geliştirerek oyduğu 18 kiloluk karpuzun içine koyarak serinletmeye çalıştı.

AYDIN'ın Çine ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası Mustafa Avohan, sıcaktan bunalan 7 aylık kızı Ayla Avohan'ı, ilginç bir yöntem geliştirerek oyduğu 18 kiloluk karpuzun içine koyarak serinletmeye çalıştı.
Aydın ve çevresinde 40 dereceye yaklaşan sıcak hava nedeniyle, kentliler serinlemek için her yolu deniyor. Çine 'de oto kiralama işi yapan Mustafa Avohan, eve geldiğinde sıcaktan bunaldığını fark ettiği 7 aylık kızı Ayla Avohan'ı ilginç bir yöntemle serinletmeye çalıştı. Manavdan aldığı 18 kilogramlık karpuzun içini oyan Avohan, minik Ayla'yı içine koydu. Karpuzun içinde serinleyen Ayla'nın neşesi ilgi çekti. Ayla'nın serinlediğini gören ablası Öykü Avohan da onun sevincine ortak oldu.
Minik kızının serinlemesinden mutlu olan baba Mustafa Avohan, "Ayla henüz 7 aylık. Son günlerde sıcaklıkların artmasıyla birlikte huzursuz olmaya başladı. Ayla'nın karpuza karşı da ne zaman görse bir ilgisi vardı. Kendimce Ayla'yı karpuzla serinletebileceğimi düşündüm ve umduğum gibi oldu. Zaman zaman sıcaklıklar artmaya devam ettikçe Ayla için aynı çözümü uygulamaya devam edeceğim" dedi.


- Aydın
Kaynak: DHA
Aydın , Çine , Güncel

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