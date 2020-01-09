Haberler » 3. Sayfa » 7 aylık bebek evde ölü bulundu - Haberler

7 aylık bebek evde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ihbar üzerine eve giden 112 sağlık ekipleri, B.A.'nın 7 aylık bebeğini ölü vaziyette buldu.

09.01.2020 12:57 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:177 aylık bebek evde ölü bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ihbar üzerine eve giden 112 sağlık ekipleri, B.A.'nın 7 aylık bebeğini ölü vaziyette buldu. İsmi henüz belirlenemeyen bebeğin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı bildirildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Sarılar Mahallesi 1006. sokakta bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren 112 ekipleri eve geldiğinde 7 aylık bebeği ölü halde buldu. Ekiplerin yaptığı araştırmada anne B.A.'nın evde olmadığı, evde ise B.A.'nın beraber yaşadığı erkek arkadaşının bulunduğu bildirildi. Olay yerine geldiklerinde bebeğin ölü olduğunu belirleyen 112 ekipleri güvenlik güçlerine verdi.

Olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler gerekli incelemelerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatırken, uyuşturucu kullanmaktan sabıkası bulunduğu belirtilen anne B.A.'nın evde olmadığı, evde 112'ye ihbarı yapan kişinin ise ismi açıklanmayan erkek arkadaşı olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:36  Süleymani'nin halefi İsmail Kani: İran'ın füze saldırıları eninde sonunda ABD'yi bölgeden uzaklaştıracaktır - Haberler
14:36  A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat vizesi için grubundaki 3. maçına çıkıyor: Rakip Belçika - Haberler
14:27  Besni'de 2 otomobil çarpıştı - Haberler
14:27  FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 4 kişi serbest - Haberler
14:26  Trafikte tartıştığı şahsı yaraladı, 4 yıl 12 ay hapis cezası aldı - Haberler
14:25  İran dini lideri Hamaney, Trump'ın yüzüne atılmış 'kanlı tokat' fotoğrafını paylaştı - Haberler
14:15  Davutoğlu'nun yardımcısı, Gelecek Partisi'nin oy oranına ilişkin rakam verdi - Haberler
13:59  Güzellik uğruna 4 ayda 4 kez dolgu yaptıran kadın, alt dudağını kaybetti - Haberler
13:46  Cani katil, bıçakladığı adamı ağzına toprak doldurarak boğdu - Haberler
13:44  Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan ABD-İran gerginliği yorumu - Haberler
9.01.2020 14:43:32