01.07.2019 18:27
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7 aylık bebek tedavi için hastaneye götürülürken kazada öldü

7 aylık bebek tedavi için hastaneye götürülürken kazada öldü

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 aylık bebek öldü, anne ve babası ağır yaralandı.

Eskişehir 'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 aylık bebek öldü, anne ve babası ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Canpolat E. yönetimindeki 06 AU 8697 plakalı tır, Yaverören Mahallesi Tavşantepe mevkisinde Abdullah Bal 'ın kullandığı 34 EAZ 82 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan sürücü ile eşi Kader Bal, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi 'ne, 7 aylık bebekleri Elif Bal ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Elif Bal, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralanan çiftin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bu arada Bal ailesinin, Şanlıurfa'dan Eskişehir'e geçici tarım işçisi olarak geldiği, bebekleri Elif Bal'ı tedavi için hastaneye götürdükleri öğrenildi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Sivrihisar , Eskişehir , Güncel

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