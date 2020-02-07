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7 aylık hamile olan Alex Morgan, yaptığı antrenmanla sosyal medyayı salladı

Başarılı kariyerinin yanı sıra güzelliği ile de tüm dünyaca tanınan kadın futbolcu Alex Morgan, 7 aylık hamile olmasına karşın yaptığı antrenman ile sosyal medyaya damga vurmayı başardı.

07.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:31

Kendisi gibi futbolcu olan Servando Carrasco ile 2014 yılında evlenen ve geçtiğimiz yıl Ekim ayında hamile olduğunu duyuran Amerika Kadın Milli Takımı kaptanı Alex Morgan, buna karşın antrenmanlarını sürdürüyor.

7 aylık hamile olan ve Nisan ayında doğum yapması beklenen Alex Morgan, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na hazırlıkları sürdürürken, paylaştığı ile sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"7 AYLIK HAMİLE OLMAK BENİ YAVAŞLATMADI"

Saha içerisinde şut çalışması yapan Alex Morgan, temposu ve isabet oranıyla dikkat çekti. Söz konusu videoyu Morgan, "7 aylık hamile olmak beni yavaşlatmadı" mesajıyla paylaştı.

30 yaşındaki Morgan, Amerika Kadın Milli Futbol Takımı ile yaz aylarında Dünya Kupası zaferi yaşarken, takımın kaptanlığını da üstlenmişti.

6 aylık hamile Alex Morgan6 aylık hamile Alex Morgan'ın yaptığı antrenman sosyal medyanın gündemine oturdu

7 aylık hamile olan Alex Morgan, yaptığı antrenmanla sosyal medyayı salladı

Futbol, Spor


HABER YORUMLARI (3)
KORAY:bende alexis teksas sandım
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SMMM:YAŞLANDI OĞLUM ARTIK O
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ADINIZI YAZIN:KADIN VAR BİDE ALEX MORGAN VAR :)
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Spor

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