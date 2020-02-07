7 aylık hamile olan Alex Morgan, yaptığı antrenmanla sosyal medyayı salladı

Kendisi gibi futbolcu olan Servando Carrasco ile 2014 yılında evlenen ve geçtiğimiz yıl Ekim ayında hamile olduğunu duyuran Amerika Kadın Milli Futbol Takımı kaptanı Alex Morgan, buna karşın antrenmanlarını sürdürüyor.

7 aylık hamile olan ve Nisan ayında doğum yapması beklenen Alex Morgan, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na hazırlıkları sürdürürken, paylaştığı video ile sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"7 AYLIK HAMİLE OLMAK BENİ YAVAŞLATMADI"

Saha içerisinde şut çalışması yapan Alex Morgan, temposu ve isabet oranıyla dikkat çekti. Söz konusu videoyu Morgan, "7 aylık hamile olmak beni yavaşlatmadı" mesajıyla paylaştı.

30 yaşındaki Morgan, Amerika Kadın Milli Futbol Takımı ile yaz aylarında Dünya Kupası zaferi yaşarken, takımın kaptanlığını da üstlenmişti.