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7 aylık hamile olan Müge Boz, derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti

Nişantaşı'nda görüntülenen 7 aylık hamile olan oyuncu Müge Boz, derin yırtmaçlı elbisesiyle frikik vermekten son anda kurtuldu.

23.10.2019 15:08

7 aylık hamile olan güzel oyuncu ve sunucu Müge Boz ile basketbolcu eşi Caner Erdeniz, Nişantaşı'nda görüntülendi. Derin yırtmaçlı siyah diz altı bir elbise giyen oyuncu, frikik vermekten kıl payı kurtuldu.

"DOĞUMA AZ KALDI, HEYECANLIYIM"

El ele yürüyen ikiliden Müge Boz'un neşeli tavırları dikkat çekti. Boz, ilerleyen dakikalarda bir grup kız arkadaşıyla buluşurken "Doğuma çok az kaldı, heyecanlıyım" dedi. Bebeğinin cinsiyetinden bahsetmeyen oyuncu, önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi.

DERİN YIRTMACIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Sağlıklı yaşam ve beslenme hakkında fikirleriyle adından söz ettiren Müge Boz'un hamilelik sürecinde pek de kilo almadı. Öte yandan siyah dar kesim elbise giyen Boz'un derin yırtmacı da dikkatlerden kaçmadı.

7 aylık hamile olan Müge Boz, derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti

Caner Erdeniz, Nişantaşı, Müge Boz, Magazin

YORUMLAR (9)
NORA:ya düşürse pıt diye ne fena
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İLKNUR ERDEM:HEMDE BUNU HAMİLE BİR KADIN ÜZERİNDEN YAPIYORSUNUZ. SİZİN ZİHNİYETİNİZDE İNSANLARIN YOBAZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM
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FB18:yanlış anlaşılmasın tek derdi çocuk havasız kalmasın diye böyle giyinmiştir
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NORA:Hay allah seni ne yapmasın :))))suyu geldiğinde beli olsun diye
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SÜLEYMAN:o masumu karnında taşırken oluşan; o göbeğe, o elbise, o yırtmaç oldu mu yani şimdi?
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SALOSİLİN:SATEN DERDİ O FİRİKİK DEDİĞİNİZİ VERMEK İSTİYOR EEE NEDE OLSA GÜNDEMDE KALMANIN YOLU BİR YERLERİNİ SANATCI KİSVESİ ALTINDA GÖSTERMEK EDEP NERDE HAYA NERDE DİYE SORMAK GEREK
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GEMOOO:ne edep kalmış ne haya kim ne ye yapsın sen gibi kadını
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XLX:İcinden geliyor.
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