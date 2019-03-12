Kaynak: İHA

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde polis ekipleri tarafından 7 ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri pazar yerinde devriye esnasında şüphe üzerine bir kişi durdurdu. Polis ekipleri tarafından GBT kontrolü yapılan M.K.'nın muhafaza atlına alınan eşyadan hırsızlık, ateşli silah ve mutant sayıda mermi bulundurmak, suç eşyasının alınması ve kabul edilmesi, yaralama gibi çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR