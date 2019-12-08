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7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı

Samsun'da 7 ayrı suçtan aranan şahıs, evde saklandığı bazanın içinde yakalanarak gözaltına alındı. Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.12.2019 17:49 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:557 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı

'da 7 ayrı suçtan aranan şahıs saklandığı bazanın içinde yakalandı. Adliyesi'ne sevk edilen A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAZANIN İÇİNDE YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı İlçe Komutanlığı ve sivil jandarma ekipleri 7 ayrı suçtan arandığı iddia edilen A.K.'yi (45) takibe aldı.

A.K.'nin İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'ndeki saklandığı evi tespit eden jandarma ekipleri, evde saklandığı bazanın içinde yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen A.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Çarşamba, Jandarma, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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