7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı

Samsun'da 7 ayrı suçtan aranan şahıs saklandığı bazanın içinde yakalandı. Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BAZANIN İÇİNDE YAKALANDI
Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve sivil jandarma ekipleri 7 ayrı suçtan arandığı iddia edilen A.K.'yi (45) takibe aldı.
A.K.'nin İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'ndeki saklandığı evi tespit eden jandarma ekipleri, evde saklandığı bazanın içinde yakalayarak gözaltına aldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen A.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.