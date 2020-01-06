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7 ayrı suçtan yakalaması olan çocuk yaşta firari yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunuslar, çok sayıda suçtan yakalaması olan çocuk yaşta firariyi yakaladı.

06.01.2020 10:39 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:44 7 ayrı suçtan yakalaması olan çocuk yaşta firari yakalandı
'nin ilçesinde , çok sayıda suçtan yakalaması olan çocuk yaşta firariyi yakaladı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Motosikletli (Yunus) Timleri ekiplerinin devriye görevi sırasında İnönü İlkokulu çevresinde H.Ç. isimli bir şahsı yakaladı. Polis, 4 kez otodan hırsızlık, 2 kez motosiklet hırsızlığı, ve 1 kez de mala zarar verme suçu olmak üzere toplam 7 dosyadan firari olarak aranan şahsı kıskıvrak ele geçiren polis, polis merkezine getirip gözaltına aldı.

Aynı gün mahkemeye çıkarılan suça sürüklenen çocuk H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Yunuslar, Edirne, Keşan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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