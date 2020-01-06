7 ayrı suçtan yakalaması olan çocuk yaşta firari yakalandı

Edirne
'nin Keşan
ilçesinde Yunuslar
, çok sayıda suçtan yakalaması olan çocuk yaşta firariyi yakaladı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Motosikletli (Yunus) Timleri ekiplerinin devriye görevi sırasında İnönü İlkokulu çevresinde H.Ç. isimli bir şahsı yakaladı. Polis, 4 kez otodan hırsızlık, 2 kez motosiklet hırsızlığı, ve 1 kez de mala zarar verme suçu olmak üzere toplam 7 dosyadan firari olarak aranan şahsı kıskıvrak ele geçiren polis, polis merkezine getirip gözaltına aldı.
Aynı gün mahkemeye çıkarılan suça sürüklenen çocuk H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE