Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››7. Bilim ve Fikir Festivali ertelendi - Güncel

7. Bilim ve Fikir Festivali ertelendi

Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile liselere yönelik olarak 16 – 17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Bilim ve Fikir Festivali, Koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

20.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:19
7. Bilim ve Fikir Festivali ertelendi

Gençleri gözlemlemeye, düşünmeye, araştırmaya ve proje üretmeye yönlendirmeyi amaçlayan 7. Bilim ve Fikir Festivali, Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

Üsküdar Üniversitesi'nin İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 16 - 17 Nisan tarihlerinde öğrencilerin yaratıcı projeler geliştirmelerini ve bilimsel çalışma yapmalarını teşvik etmek; çok yönlü düşünebilme ve girişimcilik özelliklerine katkı sağlamak amacıyla liselere yönelik gerçekleştirmeyi planladığı festival ertelendi.

Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen ve Teknoloji Bilimleri olmak üzere üç kategoride alınan başvuruların ön değerlendirme süreçleri ve festival programı, ilerleyen tarihlerde İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile kararlaştırılarak proje başvurusu yapan okullarla paylaşılacak.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Milli Eğitim Müdürlüğü, Koronavirüs, İstanbul, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30’a yükseldi Güncel
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Güncel
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Güncel
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Karantinadan olan Ender Saraç’ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Güncel
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Erdoğan’ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Güncel
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Güncel
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Loading